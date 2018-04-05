GÜMÜŞHANE KIRSALINDA TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 2 ASKERİMİZ YARALANDI
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma çıktı. 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye askeri helikopterle takviye birlikler sevk edildi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA TAKVİYE BİRLİK SEVK EDİLDİ
Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı, zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) da eşlik ettiği operasyonlarda, arazide arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lı bir grup terörist arasında, Kürtün ilçesi kırsalında sıcak temas sağlandı ve çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve özel harekat birliği sevk edildi. Çatışmanın ardından PKK'lı teröristler kaçarken, operasyonların devam ettiği bildirildi.
2 ASKER YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ile Trabzon'un Tonya ilçesi arasındaki kırsal alanda bugün öğle saatlerinde terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlandı. Bir ihbar üzerine bölgeye gittikleri iddia edilen 2 askerimiz açılan ilk ateş sırasında yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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