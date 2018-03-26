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Gündem Tosuncuk an açıldı, bakan noktayı koydu: Ensesindeyiz!

GÜNDEM TOSUNCUK AN AÇILDI, BAKAN NOKTAYI KOYDU: ENSESİNDEYİZ!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı kastedip "Onun da ensesindeyiz" dedi.

Tarih : 26 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Gündem Tosuncuk An Açıldı, Bakan Noktayı Koydu: Ensesindeyiz!(6/10)2

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye zarar veren terör örgütlerinin ve sahtekarların yurtdışına kaçtığını dile getirerek, "Milletimize sözümüz var onların ensesindeyiz. Onlardan hesap sorduk, soracağız" dedi. Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı kasteden Çavuşoğlu, "Uruguay'a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz" diye konuştu.

GÜNDEME DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak babası vefat eden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'a taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı.

TOSUNCUK'U KAST EDİP "ONUN DA ENSESİNDEYİZ" DEDİ

Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Latin Amerika'da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçilikler açacağız. Şimdi sıra Uruguay'da. Uruguay'a da bir sahtekar kaçtı biliyorsunuz. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum 'kaçtım' yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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