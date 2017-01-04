2016 yılı her ne kadar bizler için eziyet gibi geçmiş olsa da Güneş Enerjisi bakımından oldukça verimli bir yıl oldu.



2016 yılı her ne kadar bizler için eziyet gibi geçmiş olsa da Güneş Enerjisi bakımından oldukça verimli bir yıl oldu.







Güneş Enerjisi konusunda gelişmiş ülkelerin çalışmalarıyla büyük adımları ve gelişmekte olan ülkelerin yatırımları beklenilenden daha büyük bir artış göstererek solar panel teknolojilerinin de bir taraftan gelişmesine neden oldu. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) tarafından açıklanan verilere bakıldığında güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretmek artık rüzgar enerjisi ile elektrik enerjisi üretmekten daha ucuza mal oluyor.



Uzmanlar güneş enerjisinin daha ucuza mal edilebileceği konusunda her zaman tahmin yürütüyordu fakat bu kadar hızlı bir gelişim kimse tarafından beklenmiyordu. Bu gelişim sadece kendi alanında da değil. Güneş enerjisinin sadece rüzgar enerjisini değil doğal gaz ve kömürden elde edilen enerjinin de önüne geçmesi bekleniyor. Bu nedenle uzmanlara göre önümüzdeki 1o yıl içerisinde kömür ve doğal gazdan elde edilecek elektrik enerjisi en üst seviyeye ulaşabilir çünkü o zamana kadar güneş enerjisi yatırımları artık onları devreden çıkarmaya başlayabilecek. Böylece bu enerjiler artık son demlerini yaşıyor olacak. Artık dünyanın kötü baktığı enerji kategorilerine bile girebilirler.



BNEF‘den Ethan Zindler Bloomberg'e yaptığı samimi açıklamalarında şunları söylüyor “Güneş enerjisi yatırımları sıfırdan -gerçekten sıfırdan- 5 yıl içerisinde çok büyük ilerleme kaydetti. Bu ilerlemenin büyük bir kısmı güneş enerjisine inanılmaz yatırımlar yapan Çin'den ve onun diğer gelişmekte olan ülkelere yaptığı yatırımlardan kaynaklanıyor.”



Gelişmekte olan ülkelere baktığımızdaysa yaptıkları yatırımlar hafife alınmayacak kadar ciddi gibi görünüyor. 2015 yılında gelişmekte olan ülkeler 154.1 milyar dolar yatırım yaparken bu alanda gelişmiş ülkeler 153.7 milyar dolar yatırım yaptığını istatistiklerden görebiliyoruz. Yenilenebilir enerjide gelişmekte olan ülkelerin öncü olmaya devam etmesi ise herkes tarafından olası bakılıyor.



Fakat şöyle de bir durum var; Güneş enerjisinden elektrik üretmek her yerde çok ucuz olacak diye bir şey maalesef yok. Her ne kadar artık daha ucuza mal edilebiliyor olsa da güneş enerjisi santralleri devlet desteği olmadan, devlet destekli fosil yakıt santralleri ile mücadele vermek zorunda kalıyor. Henüz elektriğe erişimi olmayan yerlerde ise güneş enerjisi panellerine yatırım yapmaya gerçekten büyük bir artı gözüyle bakılıyor. Bu fırsatı daha fazla elinde bulunduran gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere nazaran daha avantajlı durumda.



2016 kötü bitmiş olabilir fakat enerji anlamında bu tür iyi haberler biraz olsun umutlarımızı yeşertmiyor değil.



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