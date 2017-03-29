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güneş gözlüğü seçerken dikkat!

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇERKEN DİKKAT!

Güneş gözlüğünün sadece güzellik amacıyla kullanılmadığını belirten Op.Dr. Şeyda Atabay, gözlük alırken dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Tarih : 29 Mart 2017, 15:22
Puan Ver : Güneş Gözlüğü Seçerken Dikkat!(6/10)3


 Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, açık renkli gözlü kişilerin güneşten daha fazla etkilendiğini söyledi.



Gözlerin özelliği gerektiği ışığı aldığını, süzdüğünü, görme hücrelerine ilettiğini ve bunun sonucunda görmenin gerçekleştiğini kaydeden Dr. Atabay, "Işık fazla ve kuvvetli geldiği durumlarda göz iris tabakasında bulunan kaslar sayesinde kasılarak ışığın geçişini azaltır. Sürekli yoğun UV ışık altında kalmak gözde katarakt oluşmasına ve sarı nokta hastalığına neden olmaktadır. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanmak katarakt ve sarı nokta hastalıklarına karşı korunmamızı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Güneş  Gözlüğü  Seçerken  Dikkat    haber

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