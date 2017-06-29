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güneş ışınları ile kilo verebilirsiniz!

GÜNEŞ IŞINLARI İLE KİLO VEREBİLİRSİNİZ!

D vitamininin faydaları hakkında açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Şahin Soykan, güneş ışınlarının kilo verme üzerindekini etkisini anlattı

Tarih : 29 Haziran 2017, 15:47
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Evet, güneşlenmek formunuzu korumanıza yardımcı olabilir. Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, güneş ışığı kilo alımını ve Tip 2 Diyabetin ortaya çıkmasını yavaşlatabilir.



Ultraviyole ışınlarına maruz kalan farelerde, aynı zamanda anormal glikoz seviyeleri ve insülin direnci gibi tip 2 diyabetin uyarıcı işaretlerine daha az rastlandığı belirtildi.



Bir başka çalışmada, bolca D vitamini tüketenlerin bel çevrelerinin az tüketenlere göre daha düşük olduklarını ortaya koydu.



Günümüzde pandemi şeklinde D vitamini eksikliği önü alınmaz bir salgın olarak etkisini sürdürmektedir. Bu salgın birçok hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır.



Vitamin D eksikliğinin ana nedeni, güneşe maruziyetin yeterli olmamasıdır.



 



kaynak:sabah








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