Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili
Mahalleli Etek Giydirip Döve Döve Sokakta Dolaştırdı!
Eşini Öldürüp Başında Ağlayan Sanık Hakkında Karar
Sneijder İçin Sürpriz İddia!
Helikopterler İçin Kritik Hamle! İmzalar Atıldı
35 Ton Stres Çarkı İmha Edildi!
Cumhurbaşkanının Uçağının İnişi Sırasında F-16 Sorti Yaptı
Suriye İçin Kazak Ve Kırgız Asker Planı
Sibel Kekilli Türk Yapımına 'evet' Dedi!
Türkiye'yi Seçmeyen Kerem Demirbay, Almanya'da Yedek
Kanal Tedavisi Sonrası Uzun Süreli Ağrılara Dikkat!
Şort Yasağına Etekli Protesto
Şekerleme Sonrası Diş Temizliğine Dikkat!
Emekli Ve Memura Fark Geliyor
Gece Dereye Atladı, Sabah Tesadüfen Bu Halde Bulundu
Kuzey Kore'den 'yeni Füze Motoru Denemesi'
Adil Öksüz Soruşturmasından Başbakanlık Müşaviri Çıktı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu'na Cenaze İzni
Yeni Bölümleri İle Kanal D Ekranlarında Yerini Alacak
Fazla Kilolardan Yakınanlar Dikkat!

güneş kırmızısı htc u11 ön siparişe sunuldu

GÜNEŞ KIRMIZISI HTC U11 ÖN SİPARİŞE SUNULDU

HTC, kısa bir süre önce satışa çıkardığı HTC U11'e bir renk seçeneği daha ekledi. Güneş kırmızısı HTC U11, bugün HTC tarafından önsiparişe sunuldu.

Tarih : 23 Haziran 2017, 10:42
Puan Ver : Güneş Kırmızısı Htc U11 Ön Siparişe Sunuldu(6/10)4


HTC, kısa bir süre önce satışa çıkardığı HTC U11'e bir renk seçeneği daha ekledi. Güneş kırmızısı HTC U11, bugün HTC tarafından önsiparişe sunuldu.



Hatırlayacağınız gibi dün yayınlanan bir fotoğraf, HTC U11'in kırmızı versiyonunu ortaya çıkarmıştı. Bu fotoğrafın yanı sıra paylaşılan bilgiler bu yeni renk seçeneğinin çok yakında satışa çıkacağını gösteriyordu. Anlaşılan o ki kırmızı HTC U11'in çıkışı beklenenden de önceymiş. Çünkü HTC bugün yayınladığı açıklamayla “güneş kırmızısı” olarak adlandırdığı yeni bir renk seçeneğinin önsiparişe açıldığını duyurdu.



Kısa bir süre önce satışa çıkan HTC U11 siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkmıştı. Şimdi bunlara güneş kırmızısı da eklendi. Ayrıca çok yakında “buz beyaz” olarak adlandırılan yeni bir renk seçeneğinin daha satışa çıkacağı gelen haberler arasında. Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle piyasaya sürülen güneş kırmızımsı HTC U11, 649 dolara ön siparişe sunuldu.



OnePlus 5 fiyatı belli oldu








Etiketler: Güneş  Kırmızısı  Htc  U11  Ön  Siparişe  Sunuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER