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Güneş Tutulması Ne Zaman?
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güneş tutulması ne zaman?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi dahilinde Dünya ve Güneş'in arasına girerek Güneş ışığını kısmen veya tamamen örtmesiyle oluşmaktadır

Tarih : 02 Şubat 2017, 17:19
Puan Ver : Güneş Tutulması Ne Zaman?(5/10)4


Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi dahilinde Dünya ve Güneş'in arasına girerek Güneş ışığını kısmen veya tamamen örtmesiyle oluşmaktadır. Peki 2017 Güneş tutulması ne zaman? İşte güneş tutulması tarihi...



2017 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?



2017 yılında ilk Güneş tutulması 26 Şubat 2017 tarihinde halkalı bir şekilde gerçekleşecek. İkinci güneş tutulması ise 21 Ağustos 2017 tarihinde tam şeklinde oluşacak ancak bu iki güneş tutulması da Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden görüntülenebilecek.



GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ



* Tam güneş tutulması: Ay'ın Güneş ve Dünyanın arasından geçerken Güneş'i tamamen kapatması durumlarında meydana gelmektedir.



* Halkalı güneş tutulması: Ay, Güneş ve Dünya'nın arasından geçerken halka şeklinde bir boşluğu kapatamadığında halkalı güneş tutulması meydana gelir.



* Parçalı güneş tutulması: Ay'ın yörünge hareketi esnasında Güneş'in önünü tam olarak kapatamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Güneş'in bir parçasını kapattığı güneş tutulmasına denir.



* Hibrit güneş tutulması: Dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen güneş tutulması, bazı noktalardan halkalı, bazı noktalardan da tam şekilde görünebilir. Bu tutulma türüne hibrit güneş tutulması denir.



 



kaynak:habertürk








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