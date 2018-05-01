Adana'da parklardaki termometreler, 40 derece sıcaklığı gösterdi. Geçen sene Adana'daki bir vatandaş sıcaklardan bunalıp güneşe ateş etmişti.

Kent merkezinde gölgede hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülürken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarıya çıkanlar serin ve gölge yerleri tercih etti.

SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞLAR SÜS HAVUZUYLA SERİNLEDİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Atatürk Parkı'nda ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler, serinlik için süs havuzundaki suda el, yüz ve başını yıkadı.

Kaynak: haberinburada