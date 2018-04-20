GÜNEŞ'E BİR 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI DA ALMANYA'DAN GELDİ
Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, "Şenol Güneş harika bir insan ve mükemmel bir teknik adam. Kendisine geçmiş olsun. Bir an önce iyileşmesini diliyorum." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaralanan Şenol Güneş için bir 'Geçmiş olsun' mesajı da Almanya'dan geldi.
Siyah beyazlı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elendiği Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Şenol Güneş için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"ŞENOL GÜNEŞ HARİKA BİR İNSAN"
Alman teknik adam yaptığı açıklamada, "İstanbul'a, Şenol Güneş'e selam gönderiyorum. Şenol Güneş harika bir insan ve mükemmel bir teknik adam. Kendisine geçmiş olsun. Bir an önce iyileşmesini diliyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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