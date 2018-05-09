GÜNEŞE HASRET İNGİLİZLER TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI FIRSAT BİLİP OTOYOLDA GÜNEŞLENDİ
İngiltere'de güneşli bir günde trafikte sıkışan bazı yolcular arabalarından inerek otoyolda güneşlenmeyi tercih etti.
İngiltere'nin Manchester, Rochdale yakınlarındaki Milnrow kavşağında meydana gelen kaza trafiği kilitleyip uzun araç kuyuruğuna sebep oldu. Bazı vatandaşlar fırsatı kaçırmayıp bu anları ilginç bir biçimde değerlendirdi.
OTOYOLA UZANIP GÜNEŞLENDİLER
Yere havlu seren bir kadın güzel havayı kaçırmak istemedi ve sere serpe uzanıp uzun süre güneşlendi. Başka kimi yolcular da otoyol kenarına oturarak ülkede yüzünü nadiren gösteren güneşin tadını çıkardı.
Kaynak: haberinburada
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