GÜNEŞ'İN BAŞINA 5 DİKİŞ ATILDI! TECRÜBELİ HOCA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Fenerbahçe- Beşiktaş maçında Beşiktaş yedek kulübesi ve Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıktı. Olayları yatıştırmaya çalışan Şenol Güneş'e tribünlerden yabancı madde atıldı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI YARILDI
Şenol Güneş'in kafasında Fenerbahçe taraftarları tarafından atılan yabancı madde sonucu açılma meydana geldi.
TECRÜBELİ HOCA HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR
Tecrübeli teknik adamın kafasına soyunma odasında 5 dikiş atıldı. Kafasına dikiş atılan Güneş, kontrol amaçlı Fulya Acıbadem hastanesine götürüldü.
FİKRET ORMAN HASTANEYE GİTTİ
Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri Şenol Güneş'i hastaneye ziyarete geldiler.
Kaynak: haberinburada
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