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GÜNEŞ'İN BAŞINA 5 DİKİŞ ATILDI! TECRÜBELİ HOCA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ


Güneş'in başına 5 dikiş atıldı! Tecrübeli hoca hastaneye götürüldü
Tarih : 19 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Güneş'in Başına 5 Dikiş Atıldı! Tecrübeli Hoca Hastaneye Götürüldü(6/10)2

Fenerbahçe- Beşiktaş maçında Beşiktaş yedek kulübesi ve Fenerbahçe taraftarları arasında tartışma çıktı. Olayları yatıştırmaya çalışan Şenol Güneş'e tribünlerden yabancı madde atıldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI YARILDI

Şenol Güneş'in kafasında Fenerbahçe taraftarları tarafından atılan yabancı madde sonucu açılma meydana geldi.

TECRÜBELİ HOCA HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR

Tecrübeli teknik adamın kafasına soyunma odasında 5 dikiş atıldı. Kafasına dikiş atılan Güneş, kontrol amaçlı Fulya Acıbadem hastanesine götürüldü.

FİKRET ORMAN HASTANEYE GİTTİ

Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri Şenol Güneş'i hastaneye ziyarete geldiler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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