Güney Amerika'nın en büyük kupası Libertadores'i, eski Fenerbahçeli Baroni'nin de formasını giydiği Gremio kazandı.

Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libetadores Kupası'nın sahibi, Lanus'u ilk maçta 1-0, rövanşta ise 2-1'lik skorlarla geçen Gremio oldu.

İlk maçı kendi evinde Lucas Barrios'un 45'inci dakikada attığı golle kazanan Gremio, Arjantin ekibi Lanus'un ev sahipliğinde oynanan rövanş maçını da 2-1'lik skorla kazanarak kupayı müzesine götürdü.

ŞAMPİYONLUK GOLLERİ LUAN VE FERNANDINHO'DAN GELDİ

Şampiyonluğu getiren golleri 27'nci dakikada Luan ve 42'nci dakikada Fernandinho kaydetti. Lanus'un tek golü ise 72'nci dakikada Jose Sand'dan geldi.

Gremio böylece 1995 ve 1983 yıllarından sonra 3. kez kupayı kaldırmış oldu. 2007 ve 1984 yıllarında da kupada 2'ncilik yaşadı.

Kaynak: haberinburada