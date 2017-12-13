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Güney Kore, Bitcoin Futures'i Yasakladı
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Güney Kore, Bitcoin Futures'i Yasakladı

GÜNEY KORE, BİTCOİN FUTURES'İ YASAKLADI

Güney Kore, yerel finans şirketlerinin Bitcoin Futures adı verilen vadeli işlemleri gerçekleştirmelerini yasakladı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 13:20
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Güney Koreli yetkililer, yerel finans şirketlerinin Bitcoin Futures adı verilen vadeli işlemleri gerçekleştirmelerini yasakladı. İlk Bitcoin Futures satışları Cboe tarafından pazar günü başlatılmış ve yoğun talep Bitcoin fiyatlarının birkaç dakikada bin dolar artmasına sebep olmuştu.

BITCOIN'LERİN YÜZDE 21'İ GÜNEY KORE'DE

Business Korea tarafından aktarılana göre, Kore Finansal Servisler Komisyonu tarafından yayınlanan yönerge ülkedeki hiçbir şirketin Bitcoin Futures işlemleri gerçekleştirmesine izin vermiyor.

Ülke bu yılın başında girişimlerin kendi kripto paralarını basarak fon toplamalarını da yasaklamıştı.

Bitcoin, Güney Kore'de bir hayli popüler. eToro analisti Mati Greenspan, dünyadaki Bitcoin'lerin yüzde 21'inin Güney Kore wonu karşılığında alındığını belirtiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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