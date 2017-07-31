GÜNEY KORE HEYETİ, ZİYARET ETTİKLERİ KORE GAZİLERİNİN ÖNÜNDE EĞİLDİ
Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Büyükçekmece'ye gelen Güney Kore heyetinin, ziyaret ettikleri Kore gazilerinin önünde eğilmeleri duygusal anlar yaşattı.
Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Güney Kore'den gelen heyet, ilçedeki Kore gazilerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Kore gazisi Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan'ı ziyaret eden heyet, gazilerin önünde yere eğildi. Bu sırada çekilen fotoğraflar ise herkesi gözyaşlarına boğdu.
"TÜRK ASKERLERİNE MİNNET BORÇLUYUZ"
Büyükçekmece'nin Güney Kore'deki kardeş şehri Cheonan'dan gelen heyet, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte ilçede yaşayan Kore gazilerini evlerinde ziyaret ederek madalya takdim etti. Kore Gazisi Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan'ı ziyaret eden Oh Seoggyo başkanlığındaki Cheonan Belediyesi heyeti, Kore'de savaşan Türk askerlerine büyük saygı ve minnet duyduklarını ifade ederek; "Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisi için savaşan Türk askerlerine minnet borçluyuz. Kore ile Türkiye'nin tarihten gelen bu güçlü bağı bundan sonraki kuşaklar arasında da geliştirilerek sürdürülecektir" dediler.
KORE GAZİLERİNİN ÖNÜNDE EĞİLDİLER
Kore gazisi Erkanlı ve Özkan'a Kore Cumhuriyeti tarafından gönderilen nişanları takdim ederek önünde yere eğildiler. Gazi Erkanlı ve Özkan'a saygı için yere kapaklanan Korelileri gören Başkan Hasan Akgün ve yanındakiler duygu dolu anlar yaşadı. Bu sıradı çekilen fotoğraf ise görenleri gözyaşına boğdu.
"ÇOK DUYGULANDIK"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kore ve Türk halkları arasında Kore Savaşı'ndan sonra başlayan sıcak dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yıl gelişerek pekiştirildiğini belirterek, "Güney Kore'deki kardeş şehrimiz Cheonan Belediyesi heyeti 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılıp, ilçemizde yaşayan Kore gazilerimizi ziyaret etmeleri bizleri hem duygulandırdı, hem de çok mutlu etti" diye konuştu.Kore heyetinin, Kore gazilerine gerçekleştirdikleri ziyarete Büyükçekmece Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış ve Belediye Meclis Üyesi Emine Türkcan Demirci de eşlik etti.
Kaynak: haberinburada
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