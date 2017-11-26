GÜNEY KORE: KUZEY KORE'DEKİ NÜKLEER DENEME SONRASI OLUŞAN DEPREMDE ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ
Güney Kore'de çıkan haberlere göre, Kuzey Kore'nin Eylül ayındaki nükleer denemesi sonrası meydana gelen depremde ülkede birçok binanın yıkıldığı ve onlarca kişinin öldüğü iddia edildi.
Güney Kore medyasında çıkan haberlerde, Kuzey Kore'nin Eylül ayında gerçekleştirdiği bir nükleer test sonucu meydana gelen depremde birçok binanın çöktüğü ve aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü ileri sürüldü.
TEST SONRASI 2 DEPREM MEYDANA GELDİ
Kuzey Kore 3 Eylül tarihinde altıncı nükleer testini yapmış ve kıtalararası füze sistemine sığabilecek bir hidrojen bombasını başarıyla patlatmıştı. Patlamanın etkisiyle Kuzey Kore'nin nükleer test tesisi yakınlarındaki Punggye-ri bölgesinde iki hafif deprem olmuştu.
ONLARCA KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Japonya, Güney Kore ve ABD'deki deprem otoriteleri bu sarsıntıların nükleer testler sonucu gerçekleşmiş olabileceği konusunda hemfikir. Güney Kore'de çıkan haberlere göre ise deprem sonrası Kuzey Kore'de birçok bina yıkıldı. 10'larca Koreli enkaz alında can verdi.
Kaynak: haberinburada
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