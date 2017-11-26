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Güney Kore: Kuzey Kore'deki Nükleer Deneme Sonrası Oluşan Depremde Onlarca Kişi Öldü

GÜNEY KORE: KUZEY KORE'DEKİ NÜKLEER DENEME SONRASI OLUŞAN DEPREMDE ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

Güney Kore'de çıkan haberlere göre, Kuzey Kore'nin Eylül ayındaki nükleer denemesi sonrası meydana gelen depremde ülkede birçok binanın yıkıldığı ve onlarca kişinin öldüğü iddia edildi.

Tarih : 26 Kasım 2017, 21:50
Puan Ver : Güney Kore: Kuzey Kore'deki Nükleer Deneme Sonrası Oluşan Depremde Onlarca Kişi Öldü(7/10)3

Güney Kore medyasında çıkan haberlerde, Kuzey Kore'nin Eylül ayında gerçekleştirdiği bir nükleer test sonucu meydana gelen depremde birçok binanın çöktüğü ve aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin öldüğü ileri sürüldü.

TEST SONRASI 2 DEPREM MEYDANA GELDİ

Kuzey Kore 3 Eylül tarihinde altıncı nükleer testini yapmış ve kıtalararası füze sistemine sığabilecek bir hidrojen bombasını başarıyla patlatmıştı. Patlamanın etkisiyle Kuzey Kore'nin nükleer test tesisi yakınlarındaki Punggye-ri bölgesinde iki hafif deprem olmuştu.

ONLARCA KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Japonya, Güney Kore ve ABD'deki deprem otoriteleri bu sarsıntıların nükleer testler sonucu gerçekleşmiş olabileceği konusunda hemfikir. Güney Kore'de çıkan haberlere göre ise deprem sonrası Kuzey Kore'de birçok bina yıkıldı. 10'larca Koreli enkaz alında can verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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