

Güney Kore televizyonları tarafından canlı yayınlanan oylamada parlamentodaki 300 milletvekilinden 234'ü Park'ın görevden alınması için oy kullandı.







56 milletvekili ise Park'ın görevden azledilmemesi yönünde oyunu verdi. Ancak kararın Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylanması gerekiyor.







Park Geun-hye ülkesinde haftalardır süren siyasi krizin ardından canlı yayında istifa edeceğini bildirmişti. Normalde 2018'de tamamlanacak görev süresinin sonuna kadar beklemeyecağini açıklayan Park, meclisin iktidarın güven içinde devredilmesi için bir planla gelmesi durumunda istifa edeceğini söylemişti.







kaynak:yenişafak