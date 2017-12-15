GÜNEY KORE VATANDAŞLARININ BORÇLARINI SİLİYOR! AMAÇ, HAYATA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPABİLMELERİ
Güney Kore hükümeti, borcu en fazla 9 bin 128 dolar olan vatandaşlarının hayata yeni bir başlangıç yaparak ekonomiye katkı verebilmeleri için borçlarını sileceğini duyurdu.
Güney Kore 1 milyon 600 bin vatandaşının borçlarını sileceğini duyurdu. Sebebi ise hayata taze bir başlangıç yapabilmelerine yardımcı olmak.
LİMİT 9 BİN 128 DOLAR
Silinecek borçlar için üst limit 9 bin 128 dolar olarak belirlendi. Bu da yaklaşık 35 bin TL yapıyor. Ayrıca borçların 10 yıl ve üzeri bir geçmişi olması şartı aranıyor.
ULUSAL MULULUK FONU KARŞILAYACAK
Yeni başkanın söz verdiği üzere gerçekleştireceğini duyurduğu borç silme işlemi için daha önce kurulmuş olan Ulusal Mutluluk Fonu kullanılacak. Hükümet halkın borçlarından endişe duyuyor ve bunun ekonomiyi kötü etkilediğini düşünüyor. Borçları silinen vatandaşların ekonomiye katkı yapabileceklerine inanılıyor. Borçların iptalinin vatandaşları risk almak konusundan cesaretlendirmesi ümit ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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