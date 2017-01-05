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Güney Kore'de Mech Yaptılar
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güney kore'de mech yaptılar

GÜNEY KORE'DE MECH YAPTILAR

Güney Kore'de bir şirket, bilimkurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz savaş robotlarının gerçeğini üretti.

Tarih : 05 Ocak 2017, 09:33
Puan Ver : Güney Kore'de Mech Yaptılar(5/10)2


Güney Kore'de bir şirket, bilimkurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz savaş robotlarının gerçeğini üretti.



Filmlerde animasyon görsel efektlerle üretilen savaş robotlarının ağır yükleri kaldırabildikleri, büyük silahları taşıyabildiklerini biliyoruz ancak bu yeteneklere sahip bir robot bugüne kadar geliştirilmemişti.



Mech Warrior oyunlarından alışık olduğumuz, içinde özel bir pilotla hareket edebilen araç, kollara, ayaklara ve hatta hareket edebilen parmaklara sahip.



Güney Koreli Hankook Mirae isimli firmanın geliştirdiği Method -2 isimli robot, filmlerde ve eğlence endüstrisinde kullanılabileceği gibi, aracın ayrıca limanlarda yük indirip bindirmede kullanılma potansiyeli de bulunuyor. Aracın daha da geliştirilmesi ve zırhlarla kaplanması halinde, cephe hattında ağır silah platformu olarak kullanılması da mümkün.



Şirketin kısa vadedeki amacı, geliştirdiği aracı fabrikalarda, limanlarda, endüstriyel alanlarda yük taşıma amacıyla kullanıma sokmak.



Mech robotun videosunu izlemek için buraya tıklayınız








Etiketler: Güney  Kore  De  Mech  Yaptılar    haber

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