GÜNEY KORE'DE ULUSAL MEZARLIĞI ZİYARET EDEN ERDOĞAN, BEYAZ ELDİVEN TAKIP TÜTSÜ YAKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Ulusal Mezarlığı ziyaret etti.
TÜTSÜ YAKIP SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU
Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile temasları sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Ulusal Mezarlığa gitti.
Mezarlığa çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından tütsü yaktı ve ölenler anısına saygı duruşunda bulundu.
ERDOĞAN DA BEYAZ ELDİVEN TAKTI
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Güney Koreli heyet de beyaz eldiven taktı.
ANI DEFTERİNİ İMZALADI
Erdoğan, anı defterini imzalayarak Ulusal Mezarlık'tan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.
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Kaynak: haberinburada
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