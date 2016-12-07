Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

güney kore'deki skandalın kilit ismi ifadeye çağrıldı

GÜNEY KORE'DEKİ SKANDALIN KİLİT İSMİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin, resmi görevi olmamasına rağmen devlet işlerini etkilediği ve dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan yakın arkadaşı Choi Soon-sil meclisteki soruşturma komisyonuna ifadeye vermeye çağrıldı.

Tarih : 07 Aralık 2016, 14:30
Puan Ver : Güney Kore'deki Skandalın Kilit İsmi İfadeye Çağrıldı(7/10)8


Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin, resmi görevi olmamasına rağmen devlet işlerini etkilediği ve dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan yakın arkadaşı Choi Soon-sil meclisteki soruşturma komisyonuna ifadeye vermeye çağrıldı.



Güney Kore basınındaki haberlere göre, önceki ifade çağrılarını hasta olduğu gerekçesiyle reddeden Choi'nin bugün mecliste aile bireyleriyle ifade vermesi istendi.



Yetkililer, Choi skandalı kapsamındaki meclis soruşturmasının, sanık olmadan yürütüldüğü için eleştirildiğini söyleyerek Choi ve diğerlerinin ifade vermesi için "bütün önlemlerin alınacağını" dile getirdi.



İfade vermeye gelmemeleri halinde güvenlik güçlerinin olaya müdahale edeceğini belirten yetkililer, tanıkların, itiraz etmeleri halinde hapis ya da para cezasına çarptırılacaklarını kaydetti.



Samsung, Lotte, Hyundai, SK ve LG'nin de aralarında olduğu Güney Koreli birçok şirketin yöneticisi de Choi'ye bağış yaptıkları gerekçesiyle meclis soruşturması kapsamında sorgulanıyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Güney  Kore  Deki  Skandalın  Kilit  İsmi  İfadeye  Çağrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER