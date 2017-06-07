

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, THAAD sistemi kapsamında dört füze platformunun ülkeye girişi için izin alınmadığına dair yapılan soruşturma ve akabinde kararlaştırılan çevreye etkisinin detaylı değerlendirmesi için sistemin kurulumunun "şimdilik askıya alınacağı" belirtildi.







HALİ HAZIRDAKİ FÜZE PLATFORMLARINI KAPSAMIYOR







Üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, alınan tedbirin hali hazırda izinleri alınarak kurulumu yapılmış iki füze platformu ve diğer donanımı kapsamadığı, fakat ilave platform ve donanımların kurulumunun bekletilmesine karar verildiği kaydedildi.







Karar, savunma bakanlığının sistemin konuşlanmasına dair detayları, hükümetten gizlediği iddialarıyla ilgili soruşturmanın ardından geldi.







kaynak:sabah