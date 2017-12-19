Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu

GÜNEY KORELİ SANAL PARA BORSASI İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Güney Kore merkezli kripto para borsası bu yıl ikinci kez yazılım korsanları tarafından saldırıya uğramasının ardından iflas başvurusunda bulundu.

Tarih : 19 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu(6/10)2

Güney Kore merkezli bir kripto para borsası bugün internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, kapanacağını ve bu yıl ikinci kez yazılım korsanları tarafından saldırıya uğramasının ardından iflas başvurusunda bulunmakta olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Bitcoin ve diğer kirpto paraların işlem gördüğü borsalara ilişkin güvenlik endişelerini artırdı.

4 BİN BITCOIN ÇALINDI

Youbit olarak bilinen borsa nisan ayında korsan saldırısına uğramış ve bu saldırıda 4 bin kadar Bitcoin hesaplardan çalınmıştı.

Youbit'in internet sayfasında yapılan açıklamada bugün yerel saat ile sabah 4:35'te yeni bir saldırı yaşandığı ve toplam varlıklarının yüzde 17'sinin çalındığı duyuruldu.

MÜŞTERİLER YÜZDE 75 KAYIP YAŞADI

Çalınan miktardan söz edilmesi de bütün müşterilerin kripto para varlıklarının yüzde 75 oranında kayıp yaşadığı belirtilerek, bütün işlemlerin durdurulduğu ve müşterilerin zararlarını en aza indirmek için çalışıldığı ifade edildi.

Kore İnternet Güvenliği Ajansı KISA tarafından yapılan açıklamada, siber saldırılara karşılık verildiğini belirterek polis ve KISA yetkililerinin saldırıya yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi. (Borsagundem)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Güney  Koreli  Sanal  Para  Borsası  İflas  Başvurusunda  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER