GÜNEY KORELİ SANAL PARA BORSASI İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Güney Kore merkezli kripto para borsası bu yıl ikinci kez yazılım korsanları tarafından saldırıya uğramasının ardından iflas başvurusunda bulundu.
Güney Kore merkezli bir kripto para borsası bugün internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, kapanacağını ve bu yıl ikinci kez yazılım korsanları tarafından saldırıya uğramasının ardından iflas başvurusunda bulunmakta olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Bitcoin ve diğer kirpto paraların işlem gördüğü borsalara ilişkin güvenlik endişelerini artırdı.
4 BİN BITCOIN ÇALINDI
Youbit olarak bilinen borsa nisan ayında korsan saldırısına uğramış ve bu saldırıda 4 bin kadar Bitcoin hesaplardan çalınmıştı.
Youbit'in internet sayfasında yapılan açıklamada bugün yerel saat ile sabah 4:35'te yeni bir saldırı yaşandığı ve toplam varlıklarının yüzde 17'sinin çalındığı duyuruldu.
MÜŞTERİLER YÜZDE 75 KAYIP YAŞADI
Çalınan miktardan söz edilmesi de bütün müşterilerin kripto para varlıklarının yüzde 75 oranında kayıp yaşadığı belirtilerek, bütün işlemlerin durdurulduğu ve müşterilerin zararlarını en aza indirmek için çalışıldığı ifade edildi.
Kore İnternet Güvenliği Ajansı KISA tarafından yapılan açıklamada, siber saldırılara karşılık verildiğini belirterek polis ve KISA yetkililerinin saldırıya yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi. (Borsagundem)
Kaynak: haberinburada
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