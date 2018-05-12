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Güney Koreli turistlerden Türk gazilere büyük saygı!

GÜNEY KORELİ TURİSTLERDEN TÜRK GAZİLERE BÜYÜK SAYGI!

Gül Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Koreli turistler, Kore Savaşı'na katılan gazilerimizin ayaklarına kapanarak kendilerine özgü minnetlerini iletti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Güney Koreli Turistlerden Türk Gazilere Büyük Saygı!(10/10)6

Isparta Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Güney Koreliler, 1950-1953 yılları arasında, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşa katılan 5 Kore gazisine minnet duygularını iletmek amacıyla önlerinde yere kapanarak selamlama yaptı. Kendilerine gösterilen saygı ve teşekkür dolayısıyla memnuniyet ve duygularını ifade eden Kore Gazileri ise alkışlayarak karşılık verdi.

"TÜRK MİLLETİNE ÇOK MİNNETARIZ"

Tercüman aracılığıyla Kore Gazileri ile konuşan Güney Koreli turistler, "Biz bu savaşı kazandık. Türklere çok minnettarız. Hem Kore halkı adına, hem de kendimiz adına sizlere selam vermek istiyoruz" dedi.

"KORELİLER OLARAK SİZİN SAYENİZDE YAŞIYORUZ"

Türk kültüründeki el öpme veya en önemli teşekkürlerine karşılık gelen Kore'ye özgü selamlamalarını yapan Güney Koreliler, "Savaşa katıldığınız için Kore geleneğine göre selamlıyoruz. Türk milletine çok minnettarız. Hem Kore halkı adına hem de kendimiz adına sizlere selam vermek istiyoruz. Koreliler olarak, sizler sayesinde yaşıyoruz ve ayakta duruyoruz. Hepsi sizlerin sayesinde oldu. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Şavaşırken şehit olan askerler oldu. Herkes adına bu selamı veriyoruz. Minnettarlığımızı sizlere göstermek istiyoruz" diye konuştu.

KORE GAZİLERİNİ ÜLKELERİNE DAVET ETTİLER

Bir süre sohbet eden gaziler ve Güney Koreliler arasında duygu dolu anlar yaşanırken, o yıllarda yaşanan gerçek hikayeler paylaşıldı. O yılların hatırlanmasıyla birlikte Güney Koreli bazı turistler gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan Güney Koreliler, Türk Kore Gazilerini ülkelerine davet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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