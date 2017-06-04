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güngören'de silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNGÖREN'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Güngören'de silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı.

Tarih : 04 Haziran 2017, 10:52
Puan Ver : Güngören'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı(6/10)6


GÜNGÖREN'de akşam saatlerinde beyaz bir araçla gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler daha önceden husumetli olduğu öne sürülen kişilerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası ikisi kadın 8 kişi yaraalndı. Yaralılardan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. 



Olay Güngören, Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam 19.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi yada kişiler İnönü Caddesi'nden beyaz bir araçla gelerek, Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce husumetli olduğu öne sürülen kişilerin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Ne olduğunu anlamayan  mahalle sakinleri ve yoldan geçenler bir anda sağa sola kaçışmaya başladı. Silahlı saldırı sonrası, karşı gruptan 4 kişi yaralanırken, yoldan geçmekte olan 2'si kadın dört kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar aynı araçla olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



 



 



 



kaynak:hurriyet








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