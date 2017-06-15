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Günlük Aspirin Kullanımı Öldürüyor
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günlük aspirin kullanımı öldürüyor

GÜNLÜK ASPİRİN KULLANIMI ÖLDÜRÜYOR

İngiltere merkezli Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, günlük aspirin kullanımının yılda 3 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını ortaya çıkardı

Tarih : 15 Haziran 2017, 09:29
Puan Ver : Günlük Aspirin Kullanımı Öldürüyor(10/10)11


İngiliz tıp dergisi The Lancet'teki araştırmada, kalp krizi ile felç riskini azaltmak için günlük olarak aspirin kullanan hastaların mide kanaması riskiyle karşı karşıya kaldığı ve bu riskin 75 yaşından büyük kişilerde 10 kat daha fazla olduğu belirtildi. Kalp krizi veya felç geçirmiş kişilere tavsiye edilen günlük aspirin kullanımının yan etkilerini araştıran bilim insanları, 3 bin 166 hastayı inceledi. Kanama riskinin yaşla birlikte artış gösterdiğini gözlemleyen araştırmacılar, yıllık 75 yaş ve üzeri her 200 hastanın 3'ünde ölümcül kanama vakası yaşandığını belirledi.



YILDA 20 BİN KANAMA, 3 BİN ÖLÜM...

Araştırmacı Prof. Dr. Peter Rothwell, aspirinin yılda 20 bin ölümcül kanama ve 3 bin kişinin ölümüne yol açtığını dile getirdi. İngiltere'deki yaşlıların yüzde 40'ının her gün bir aspirin kullandığına dikkat çeken araştırmacı, çalışmanın ilacın yaşlı hastalarda yarattığı kanama riskinin boyutlarına ışık tuttuğunu söyledi. Daha önce kalp krizi veya felç geçirenlerin aspirin almaya devam etmeleri, ölümcül kanama riskini azaltan başka ilaçların da kullanılması gerektiği tavsiye edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Günlük  Aspirin  Kullanımı  Öldürüyor    haber

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