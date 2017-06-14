

Kiralık evlerde oturanlar bankalar aracılığıyla ödedikleri kira bedelleri için EFT ya da havale yaparken açıklama kısmında "kira" seçeneğini işaretlerler.







Bundan sonra günlük kiralanan evler için de vergi ödenmesi şart oldu ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması gerekiyor.







Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Karabıyık konuyu köşesine taşıdı. İşte o yazı:







İnternet bankacılığı kullananlar sürekli bu seçeneğin üzerini tıklarlar.







Her bir havale-EFT işleminde ekrana bu seçenek gelir…. Ödeme türü ‘kira' ise üzerine tıklanır, sonra işleme devam edilebilir. (Veya ‘diğer' seçeneği seçilerek işlem yapılır.)







Kira ödemesini bizzat bankaya giderek gişeden ödeme yapanlar da, dekont açıklamasında kira ödemesi şeklinde açıklama yazdırırlar.







2008/Kasım'da gelmişti bu zorunluluk… İşyeri kirası ödemelerinin tümü için, bankadan veya PTT vasıtasıyla mülk sahiplerine ödeme yapılması zorunlu. Konut kira ödemelerinde ise aylık 500 lirayı aştığında bu zorunluluk başlıyor. Şimdi; 1 Temmuz'dan itibaren haftalık, günlük veya benzeri şekilde ‘kısa süreli konut kiralamalarında da' tutara bakılmaksızın ödemelerin bankadan veya PTT'den yapılması zorunluluğu geldi. (9.6.2017 tarihli Resmi Gazete: 268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - Seri No: 298)







Böylece, kiracılar ödemelerini bankadan yapmasına rağmen, kira geliri elde edenler bu gelirlerini beyan etmezlerse kayıt dışılık çok rahat tespit edilebilir hale geldi. Nitekim yıllar itibariyle diğer vergi mükelleflerinin (ticari kazanç elde eden işletmeler, kurumlar vergisi mükellefi şirketler...) toplam sayısında çok düşük oranlarda artış yaşanmışken, kira gelirinden dolayı beyanname veren mükellef sayısında ise 2008'den bugüne katlanarak artış görüldü. (2008'den sonra kira gelirinden dolayı beyanname veren kişi sayısı 750 binlerden, önce 1 milyona, sonra 1,5 milyona çıktı ve 2017'ye gelindiğinde ise 1.9 milyonu buldu.)







kaynak:finansgündem