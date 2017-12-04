GÜNLÜK KİRALIK EVDE ÖLDÜRÜLEN ALEYNA CAN'IN ŞÜPHELİ SEVGİLİSİ YAKALANDI
Kartal'da günlük kiralanan evde, 17 yaşındaki Aleyna Can'ı tabancayla başından vurarak öldüren erkek arkadaşı Eser Devrim E. yakalandı.
17 yaşındaki Aleyna'yı günlük kiralık evde öldüren erkek arkadaşı yakalandı.
ALEYNA KAFASINA SIKILAN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Sokakta bulunan bir binada günlük kiraya verilen dairede, önceki gün Aleyna Can, tabancayla kafasına tek kurşun sıkılarak öldürülmüş halde bulundu.
ŞÜPHELİ 3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANMIŞTI
Olayın ardından polis ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, evden çıkan üç kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda dün iki kişiyi gözaltına alırken kaçan Aleyna Can'ın erkek arkadaşı Eser Devrim E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
ALEYNA'NIN SEVGİLİSİ DE YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen Eser Devrim E. bu akşam yakalanarak gözaltına alındı.
Eser Devrim E. ile diğer iki şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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