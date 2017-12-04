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Günlük Kiralık Evdeki Dehşet Kamerada! Sevgilisiyle Tartışan Kırgız Kadın, Balkondan Düşerek Öldü

GÜNLÜK KİRALIK EVDEKİ DEHŞET KAMERADA! SEVGİLİSİYLE TARTIŞAN KIRGIZ KADIN, BALKONDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Bursa'da alkol alıp kıskançlık yüzünden birbirine giren çiftin kavgası kanlı bitti. Kendini odaya kilitleyen Kırgız Raiymbekova, günlük kiraladıkları evin balkonundan düşüp öldü.

Tarih : 04 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Günlük Kiralık Evdeki Dehşet Kamerada! Sevgilisiyle Tartışan Kırgız Kadın, Balkondan Düşerek Öldü(10/10)6

Kartal'da günlük kiralanan evde sevgilisi tarafından öldürülen 17 yaşındaki Aleyna'ya kıyan sevgilisi dün yakalanırken bir günlük kiralık evde daha dehşet yaşandı. Bursa'da erkek arkadaşı ile tartışıp kendini odaya kilitleyen 27 yaşındaki Gulnarhan Raiymbekova günlük kiraladıkları evin balkonundan düşünce öldü.

ALKOLLÜ ÇİFT ARASINDA KISKANÇLIK TARTIŞMASI

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya mahallesinde meydana geldi. Kırgızistan asıllı, 1 çocuk annesi Gulnarhan Raiymbekova, dün akşam erkek arkadaşı M.I. ile bir bara giderek konseri izledi. Aşırı alkol aldıkları iddia edilen çift, arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

VATANDAŞLAR SESTEN RAHATSIZ OLUNCA POLİSE BİLDİRDİ

Bardan çıkan çift arasındaki tartışma eve dönerken yol boyunca sürdü. Eve girişlerinde şiddetlenen tartışmadan rahatsız olanlar durumu polise bildirdi.

GÜNLÜK KİRALIK EVDE DEHŞET! BALKONDAN DÜŞTÜ

Sevk edilen polisler, yüksek sesle tartışmayı sürdüren çiftin günlük kiraladıkları eve çıktı. M.I. polise kapıyı açtığı sırada Gulnarhan Raiymbekova odaya girerek kapıyı içerden kilitledi. Raiymbekova, polisler ve erkek arkadaşının tüm çabalarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine polisler kapıyı kırarak odaya girdi. Polisler odayı boş halde bulurken, Raiymbekova'nın 3'üncü kat balkonundan zemine düşerek öldüğü belirlendi.

ERKEK ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği araştırılan Raiymbekova'nın erkek arkadaşı M.I, sinir krizleri geçirdi.

OLAY ANI KAMERADA

Raiymbekova'nın düşme anı çevredeki güvenlik kamerası ile kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeyi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırttı. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÜNLÜK KİRALIK DAİRELERE DÜZENLEME GELMİŞTİ

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile, günübirlik kiralanan evlerde de kimlik bildirimi zorunlu hale getirilmişti. Bu evleri kiralayanlardan, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası veriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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