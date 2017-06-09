

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında tutara bakılmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi.







ALDIKLARI KİRAYI BELGELEMEK ZORUNDALAR







İlgili gelir vergisi genel tebliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.







Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler aldığı kirayı belgelemek zorunda olacak.







kaynak:haberler