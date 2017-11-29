GÜNÜN BOMBA İDDİASI: RASİM OZAN İTALYA'YA KAÇTI
Beyaz TV'den kovulmasının ardından Boşnaklardan özür dileyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın havalimanında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. ROK'un İtalya'ya kaçtığı iddia ediliyor.
Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözleri sonrasında linç edilmiş ve toplumda büyük tepki toplamıştı.
Programın moderatörü Ertem Şener, program açılışında Rasim Ozan Kütahyalı'nın kanaldan kovulduğunu duyurmuş ve "Kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık.' ifadelerini kullanmıştı.
"ZEVZEKLİK ETTİM"
ROK, kanaldan kovulmasının ardından sosyal medya hesabından özür dilemiş ve "Zevzeklik ettim" demişti. Öte yandan Beyaz TV, RTÜK'ten para ve yayın engelleme cezası almıştı.
RASİM OZAN, HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ
Politika Ekseni Strateji Araştırmaları Merkezi Başkanı Hakkı Kahveci, Rasim Ozan Kütahyalı'nın son fotoğrafını paylaştı ve İtalya'ya gittiğini iddia etti.
Kahveci'nin paylaşımı şu şekilde:
"Rasim Ozan Kütahyalı ,İtalya'ya kaçarken görüntülenmiş. Ne kadar günahsız insanın canını FETÖ adına yaktı. İtalya yanlış adres. Orada o kadar çok Boşnak var ki ! Hedef olur. Yeme mazlumun hakkını ,çıkar aheste aheste..."
Kaynak: haberinburada
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