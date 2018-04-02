Ahmet Hakan'ın Programında İsyan Etti: Kılıçdaroğlu'yla Da Gideriz!
Günün En Güzel Karesi! Taraftar 5 Gol Yiyen Kaleciyi Bağrına Bastı
Maç Sonu İstifa Sinyali: Başkan İle Görüşeceğim
Kayseri'de Volkan Demirel'e Yabancı Madde Yağdı
500'üncü Maçına Çıkan Volkan: Bu Forma Kutsaldır
Fenerbahçeli Soldado'dan Ortalığı Karıştıran Gol!
Fenerbahçe'ye Aatif Chahechouhe'dan Kötü Haber
Tarihi Mekanlar Hayranlık Uyandırdı! İstanbul Maviye Büründü
Cezaevi Aracından Sağ Kurtulan Asker: Bizi Mahkum Yakınları Kurtardı
Fenerbahçe Deplasmanda Kayserispor'a Gol Olup Yağdı
Fenerbahçeli Aatif'ın Golüne Janssen'den Mesaj!
Tüp Bebek Merkezinde Spermler Karıştı İddiasına Bakanlıktan Açıklama
Gazişehir Gaziantep, Gözünü Süper Lige Dikti
Fetö'den Tutuklu Eski Hsyk Üyesi Cezaevinde Öldü
Polis Suç Çetesi Oflu İsmail'in Torunlarını Böyle Bastı!
Adanaspor'dan Ligde Kalma Yolunda Kritik Galibiyet
Diplomat Krizi Sonrası Buzlar Eriyor! Beyaz Saray Putin'i Ağırlamaya Hazılanıyor
Beşiktaş'ın Yıldızı Korkuttu
Fetö'den Yargılanan İş Adamlarına En Üst Sınırdan Hapis!
Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Günün en güzel karesi! Taraftar 5 gol yiyen kaleciyi bağrına bastı

GÜNÜN EN GÜZEL KARESİ! TARAFTAR 5 GOL YİYEN KALECİYİ BAĞRINA BASTI

Kayserispor taraftarı Fenerbahçe'den 5 gol yiyen genç kaleci Vedat Karakuş'u maç sonu tribüne çağırarak bağrına bastı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 23:50
Puan Ver : Günün En Güzel Karesi! Taraftar 5 Gol Yiyen Kaleciyi Bağrına Bastı(9/10)5

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekipte, birinci kaleci Silviu Lung ve yedek kaleci Muammer Yıldırım'ın sakat olmasından dolayı kale genç Vedat Karakuş'a emanet edildi.

TARAFTAR VEDAT'I TRİBÜNE ÇAĞIRDI

Fenerbahçe karşısında 5 gol yiyen genç kaleci maç sonunda üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tutmuşken sarı-kırmızılı taraftar Vedat'ı tribüne çağırdı.

Taraftarın bu çağrısına kayıtsız kalamayan genç kaleci Vedat tribüne çıktı.

Kayserispor taraftarı genç kaleciyi sarılarak teselli etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Günün  En  Güzel  Karesi  Taraftar  5  Gol  Yiyen  Kaleciyi  Bağrına  Bastı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER