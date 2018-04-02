GÜNÜN EN GÜZEL KARESİ! TARAFTAR 5 GOL YİYEN KALECİYİ BAĞRINA BASTI
Kayserispor taraftarı Fenerbahçe'den 5 gol yiyen genç kaleci Vedat Karakuş'u maç sonu tribüne çağırarak bağrına bastı.
Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekipte, birinci kaleci Silviu Lung ve yedek kaleci Muammer Yıldırım'ın sakat olmasından dolayı kale genç Vedat Karakuş'a emanet edildi.
TARAFTAR VEDAT'I TRİBÜNE ÇAĞIRDI
Fenerbahçe karşısında 5 gol yiyen genç kaleci maç sonunda üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tutmuşken sarı-kırmızılı taraftar Vedat'ı tribüne çağırdı.
Taraftarın bu çağrısına kayıtsız kalamayan genç kaleci Vedat tribüne çıktı.
Kayserispor taraftarı genç kaleciyi sarılarak teselli etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cezaevi Aracından Sağ Kurtulan Asker: Bizi Mahkum Yakınları Kurtardı
- Diplomat Krizi Sonrası Buzlar Eriyor! Beyaz Saray Putin'i Ağırlamaya Hazılanıyor
- Fetö'den Yargılanan İş Adamlarına En Üst Sınırdan Hapis!
- Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı
- Tekne Batarken Yüzerek Kurtulan Öğrenciler Yaşadıkları Korku Anları Anlattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar