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Güpegündüz Valizle 7 Milyon TL'lik Eroin Taşıyan Torbacılar Suçüstü Yakalandı

GÜPEGÜNDÜZ VALİZLE 7 MİLYON TL'LİK EROİN TAŞIYAN TORBACILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İstanbul'da nefes kesen bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Valizle piyasa değeri yaklaşık 7 milyon olan 35 kilogram eroin taşıyan torbacılar, suçüstü yakalandı.

Tarih : 14 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Güpegündüz Valizle 7 Milyon Tl'lik Eroin Taşıyan Torbacılar Suçüstü Yakalandı(9/10)5

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyon ile piyasa değeri yaklaşık 7 milyon olan 35 kilogram eroin ele geçirdi. Yurt dışından temin ettikleri uyuşturucuları İstanbul genelinde satmayı planlayan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCULAR TESLİMAT YAPILIRKEN ELE GEÇİRİLDİ

Aylar süren çalışmalar sonucunda ekipler tarafından, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimlikleri belirlendi. Ekipler kimlikleri belirlenen E.C. ve C.A. isimli şüphelilerin, Esenyurt bölgesinde bulunan büyük bir alışveriş merkezinin otoparkında K.B. isimli bir şahısla buluşup teslimat yapacağını belirledi. Uyuşturucu maddenin otoparkta araçtan araca teslimat yöntemiyle el değiştireceğini fark ederek harekete geçildi. Uyuşturucu maddeler teslimatın yapıldığı esnada düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

VATANDAŞ JANDARMA PERSONELİNİ ALKIŞLADI

Kaçmaya çalışan şahıslar, araçtan çıkmaya çalıştıkları esnada vatandaşların şaşkın bakışları arasında kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anını canlı olarak izleyen vatandaşlar Jandarma personelini alkışlayarak destekte bulundu.

VALİZDEN 70 PAKET EROİN ÇIKTI

Etkisiz hale getirilen şüphelilerin ardından araçta arama yapan ekiplerin dikkatini aracın arka kısmında yer alan siyah bir valiz çekti. Valizi açan ekipler, koli bantlarına sarılı vaziyette her biri 500 gram ağırlığındaki toplam 70 paket eroin buldu.

VALİZLER DİKKAT ÇEKMEZ DİYE ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ SEÇTİLER

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, insan trafiğinin yoğun olduğu saat dilimini özellikle seçtiklerini, alışveriş yapan vatandaşların ellerindeki çantaların ve kolilerin arasında kendi valizlerinin dikkat çekmeyeceğini düşündükleri için alışveriş merkezi otoparkında teslimatı yapmayı planladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Yakalanan 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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