Kendi yazdığı ve başrolde yer aldığı 'Görümce' filmi ile seyirciyle buluşan Gupse Özay, sosyal medya hesabından film setinden bir kare yayımladı.



Gupse Özay, 'Görümce' filmindeki salatalık maskesi sahnesinin çekimi sırasında sette çekilmiş bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.







Yayımladığı karenin altına yazdıklarıyla kendisine nasıl bir Oyun oynandığını açıklayan ünlü oyuncu, "Görümce setinin ilk günü ilk sahnesi. Gözlerimde bile salatalık var. Masum masum Deadpool (Bir film kahramanı) pozu veriyorum. Meğer arkamdan ne işler dönmüş. Hey gidi benim emeklerim. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet