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Gurbetçi Futbolcu Umut Bozok'tan Galatasaray'ı Yıkan Haber
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Gurbetçi futbolcu Umut Bozok'tan Galatasaray'ı yıkan haber

GURBETÇİ FUTBOLCU UMUT BOZOK'TAN GALATASARAY'I YIKAN HABER

Galatasaray'ın transferdeki gurbetçi adaylarından Umut Bozok, sezonu Nimes'te tamamlamak istediğini açıkladı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : Gurbetçi Futbolcu Umut Bozok'tan Galatasaray'ı Yıkan Haber(5/10)1

Bu sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes'te gösterdiği performansla Galatasaray'ın da transfer gündemine giren Umut Bozok, kariyeriyle ve performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nimes'te mutlu olduğunu ve işlerin iyi gittiğini söyleyen Umut Bozok, sezonu da takımda tamamladıktan sonra transferi düşündüğünü dile getirdi.

"İŞLER ŞUAN İYİ GİDİYOR"

21 yaşındaki genç golcü yaptığı açıklamada "İşler şu an iyi gidiyor. Attığım goller beni çok mutlu ediyor. Ama dediğim gibi her maç gol atamam. Zaten her maç gol atabilseydim Şampiyonlar Liginde oynardım. Şu an yapmam gereken şey çalışmaya devam etmek ve bir sonraki maçta gol atmayı denemek" ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde ayrılma durumuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Umut, "Ben sezonu Nimes'te tamamlamak istiyorum. Nimes benim profesyonel dünyada fark edilmemi sağladı. Hala da fark edilmemi sağlıyor" dedi.

"GÖNLÜM GALATASARAY İÇİN ATIYOR"

Umut Bozok, daha önce Fransız basınına yaptığı açıklamalarda ise Galatasaraylı olduğunu dile getirmiş ve "Gönlüm Galatasaray için atıyor. Fransa için konuşursam Lyon'u ve altyapı için yaptıklarını takdir ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Ligue 2'de 14 golü bulunan Umut Bozok'un Nimes ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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