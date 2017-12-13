Otoyollarda Ses Yutucu Asfaltla Gürültü Engellenecek
Japon Şirket, Çalışanların Maaşını Bitcoin İle Ödeyecek
İstifa Edeceği Söylenen Tudor, Ailesini Hırvatistan'a Gönderdi
8'de 0 Çekti! Messi, Eşleştikleri Takıma Gol Atamıyor
İto Başkanı Göz Göre Göre Ölüme Gitti İddiasına Hastaneden Yanıt: Hemen Çıkmak İstedi
Dolar Düşüşe Geçti
Altın Düşüşe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Gurbetçi Marketler Avrupa'da Birleşti
İstanbul Boğazı'ndaki Kaçak Yapıları Yıkacak Müteahhit Bulunamıyor
Eto'o Antalyaspor'dan Ayrılıyor! İşte Gideceği Takım
Bakan Fakıbaba Da İndirimli Et Yiyor
Caner'in Dün Geceki Hareketi Çileden Çıkardı
Türkiye'de 57 Binden Fazla Yabancı Sermayeli Şirket Faaliyet Gösteriyor
Kasımpaşa, Deplasmanda Boluspor'a 4-1 Mağlup Olup Kupaya Veda Etti
Onur Kıvrak'ın Yokluğunda Kaptan Jose Sosa
Hande'nin Geri Vitesini Unutan Kadırgalı Rtük'e Kafa Tutuyor
Dizi Müziklerinin Efsane İsmi Babasını Kaybetti!
Fıfa Acımadı! Irkçılığın Cezası Ağır Oldu
Ünlü Sunucunun Paylaştığı Karedeki Detay, Hayatını Kararttı!
Şenol Güneş'ten Bayern Münih Cevabı: O Maçla İlgili Yorum Yapmayacağım

Gurbetçi Marketler Avrupa'da Birleşti

GURBETÇİ MARKETLER AVRUPA'DA BİRLEŞTİ

Avrupa'daki Türk market zincirleri pazar paylarını artırmak için birleşiyor. 11 ülkeden 350'yi aşkın gurbetçi market temsilcisi, Avrupa Türk Perakendeciler Birliğini kuruyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 11:30
Puan Ver : Gurbetçi Marketler Avrupa'da Birleşti(8/10)4

Gurbetçi yerel market zincirleri Avrupa'daki yabancı rakiplerine karşı rekabette güç birliğine gidiyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, Danimarka, İsveç, Norveç, İskandinav ülkeleri, Litvanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Almanya ve İngiltere olmak üzere 11 ülkeden, 350'yi aşkın marketi temsil eden 35 kurucu üyenin Avrupa Türk Perakendeciler Birliği kuruluşu için çalışma başlattığını söyledi.

ORTAK SATIN ALMA

Birliğin 15 milyar euroluk pazarı temsil ettiğini belirten Altunbilek, "Hedefimiz 30 ülkeye yayılarak, 100 üyeye ulaşmak" dedi. Avrupa'daki marketlerin dev markalar karşısında kurumsallıktan uzak kaldığını aktaran Altunbilek, bir sorunları olduğunda tek başlarına çözmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Altunbilek, "Lojistik depo oluşturup ortak satın alım yapmalarını sağlayacağız. Türkiye'den ürün alımlarında zaman zaman yaşadıkları sıkıntıları da dernekleşmeyle birlikte azaltacağız" ifadelerini kullandı. Yerel marketlerde 90 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Altunbilek, "Marketlerde farklı ülke vatandaşları da çalışıyor. İşgücü maliyetli olduğu için de part-time eleman alıyorlar. Çalışanların eğitim sorununu akademi kurarak çözmeyi planlıyoruz" dedi. Altunbilek, birliğin 2018'de faaliyete geçeceğini dile getirdi.

PAZARI YÜZDE 10 BÜYÜTECEKLER

Birlik üyesi market tedarikçilerinden Yayla Agro Food yöneticisi Erkan Türkoğlu ise TPF önderliğinde Avrupa'daki yerel perakendeciler, toptancılar ve dağıtıcıların yılda bir, bir araya geldiğini söyledi. "Avrupa'daki rekabet, Türkiye'ye kıyasla çok daha büyük. Sadece bir market zinciri 50 milyar euroyu aşan ciro gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde İsviçre, Macaristan, Çekya Cumhuriyeti ve Polonya'dan da yeni üyelerimiz aramıza katılacak" diyen Türkoğlu, 2018 sonunda, Avrupa'da 5 bin Türk marketin paylaştığı 15 milyar euroluk pazarı yüzde 10 büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gurbetçi  Marketler  Avrupa  Da  Birleşti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER