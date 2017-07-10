GÜRBULAK SINIR KAPISI YOLUNDA BOMBA BULUNDU, ULAŞIM DURDU
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na giden karayolu, kenarında el yapımı bomba bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na giden karayolu, kenarında el yapımı bomba bulundu. Yol güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
BOMBA BULUNDU, YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTUDoğubayazıt'a 15 kilometre uzaklıktaki Balandı Köyü yakınlarında arama- tarama faaliyeti yürüten askerler, bugün öğle saatlerinde Gürbulak Sınır Kapısı'na giden karayolu kenarında, PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirildiği belirlenen el yapımı bombayı tespit etti. Karayolu trafiğe hemen kapatıldı ve çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgede bomba uzmanları çalışma yaparken, karayolunun her iki tarafında araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: haberinburada
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