Gürcistan Anayasa Mahkemesi, esrar kullanımını suç olmaktan çıkardı.

Mahkemenin Givi Şanidze adlı bir Gürcistan vatandaşının sabıka kaydından esrar kullanımıyla ilgili suçların çıkarılması için yaptığı başvuruyla ilgili olarak aldığı karara rağmen ülkede esrar alıp satmak hala suç sayılacak.

"ARTIK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILDI"

Esrarın serbest bırakılması için aktif bir kampanya yürüten Girçi Partisi'nin avukatı Iago Kiviçia kararın ardından "Esrar kullanımı artık suç olmaktan çıkarıldı. Yakında esrar kullanımının yasal olup olmadığına karar verilecek" dedi. Bu konudaki kararı parlamento verecek.Bu kararı alan ilk eski Sovyet cumhuriyeti Mahkeme kararıyla Gürcistan, esrar kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk eski Sovyet cumhuriyeti oldu. Gürcistan Anayasa Mahkemesi, 14 Temmuz'da da kişisel kullanım için 151 grama kadar marihuana yetiştirilmesini suç olmaktan çıkarmıştı.

PARTİ BİNASINDA MARIHAUANA YETİŞTİRMEYE BAŞLADILAR

Girçi Partisi, bu karardan önce, yasağa meydan okumak için parti binasında marihuana yetiştirmeye başlamıştı. Polis, bitkilere el koydu ancak kimse gözaltına alınmadı. Zorunlu askerliğe karşı olan parti daha önce, "İncil Özgürlüğü" adlı bir kilise kurarak askerlikten muaf olmak isteyen gençleri papaz gibi göstermeye başlamıştı.

TÜRK VATANDAŞLARI VİZESİZ GİDEBİLİYOR

Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı turistlerin en fazla rağbet ettiği ülkelerin başında geliyor. Türkiye vatandaşları Gürcistan'a pasaportsuz ve vizesiz gidebiliyor. 2016'da Gürcistan'ı 1.173.181 kişi ziyaret etmişti.

Kaynak: haberinburada