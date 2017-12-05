Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, güvenlik güçleri tarafından evinde arama yapıldığı sırada çatıya çıkarak intihara kalkıştı. Daha sonra Saakaşvili, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, güvenlik güçleri tarafından evinde arama yapıldığı sırada çatıya çıkarak, intihara kalkıştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ EVİNE GELİNCE ÇATIYA ÇIKTI

Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaldığı evde arama yapıldığı bildirildi. Sabah saatlerinde Saakaşvili'nin evine gelen güvenlik güçleri evde arama yapmaya başladı. Aramanın sürdüğü sırada çatıya çıktığı öğrenilen Mihail Saakaşvili'nin, kendine dokunulması halinde çatıdan atlayacağını söylediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, daha sonra ise gözaltına alındı. Saakaşvili, gözaltına alınmadan önce çatıya çıkarak, göstericilere seslendi. Saakaşvili'nin Kiev'deki evi aranırken, destekçileri polisle çatıştı.

UKRAYNA VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLMİŞTİ

Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, 2014 yılındaki Euromeydan olaylarında göstericilere destek vermiş, değişen yönetim ile birlikte Odesa Valiliği görevine atanmıştı. Bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından görevinden alınan Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığı da iptal edilmişti.

UKRAYNA'DA PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLİYORDU

Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan, 10 Eylül'de ise tartışmalı bir şekilde Polonya'dan Ukrayna'ya giren Mihail Saakaşvili, bir süredir Ukrayna'da protesto gösterileri düzenliyor.

Kaynak: haberinburada