GÜRCİSTAN RESMEN AÇIKLADI! TEK KOLLU TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Gürcistan, Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan DEAŞ'lı terörist Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'daki operasyonda öldürüldüğünü doğruladı.
28 Haziran 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırının planlayıcısı olan Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'da Gürcistan'da gerçekleşen terör operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.
46 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Gürcistan Devlet güvenlik merkezi, Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'daki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ tarafından 28 Haziran 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında 46 kişi yaşamını yitirmişti.
ÇEMBERE ALINMIŞTI
Gürcistan'da 17 saat süren terör operasyonunda öldürülen 3 Çeçen uyrukludan birinin, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edilmişti. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Gürcü emniyeti, terör örgütü DEAŞ üyelerinin başkent Tiflis'in İsani bölgesindeki Gabriel Salos Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğunu tespit etmiş, daire önceki gece çembere alınmıştı.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Sabaha karşı düzenlenen operasyona, evdeki teröristler silahla karşılık vermiş, polis özel harekât ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışma, 17 saat sürmüş, operasyonda, 3 terör örgütü üyesi öldürülmüş, 1 kişi ise sağ ele geçirilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar