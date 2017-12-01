28 Haziran 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırının planlayıcısı olan Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'da Gürcistan'da gerçekleşen terör operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.

46 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Gürcistan Devlet güvenlik merkezi, Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'daki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ tarafından 28 Haziran 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında 46 kişi yaşamını yitirmişti.

ÇEMBERE ALINMIŞTI

Gürcistan'da 17 saat süren terör operasyonunda öldürülen 3 Çeçen uyrukludan birinin, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edilmişti. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Gürcü emniyeti, terör örgütü DEAŞ üyelerinin başkent Tiflis'in İsani bölgesindeki Gabriel Salos Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğunu tespit etmiş, daire önceki gece çembere alınmıştı.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sabaha karşı düzenlenen operasyona, evdeki teröristler silahla karşılık vermiş, polis özel harekât ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışma, 17 saat sürmüş, operasyonda, 3 terör örgütü üyesi öldürülmüş, 1 kişi ise sağ ele geçirilmişti.

Kaynak: haberinburada