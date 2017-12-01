Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Gürcistan resmen açıkladı! Tek kollu terörist öldürüldü

GÜRCİSTAN RESMEN AÇIKLADI! TEK KOLLU TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Gürcistan, Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan DEAŞ'lı terörist Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'daki operasyonda öldürüldüğünü doğruladı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 15:30
Puan Ver : Gürcistan Resmen Açıkladı! Tek Kollu Terörist Öldürüldü(9/10)5

28 Haziran 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırının planlayıcısı olan Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'da Gürcistan'da gerçekleşen terör operasyonunda öldürüldüğü açıklandı.

46 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Gürcistan Devlet güvenlik merkezi, Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Ahmet Çatayev'in 22 Kasım'daki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ tarafından 28 Haziran 2016 yılında düzenlenen terör saldırısında 46 kişi yaşamını yitirmişti.

ÇEMBERE ALINMIŞTI

Gürcistan'da 17 saat süren terör operasyonunda öldürülen 3 Çeçen uyrukludan birinin, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edilmişti. Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Gürcü emniyeti, terör örgütü DEAŞ üyelerinin başkent Tiflis'in İsani bölgesindeki Gabriel Salos Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğunu tespit etmiş, daire önceki gece çembere alınmıştı.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sabaha karşı düzenlenen operasyona, evdeki teröristler silahla karşılık vermiş, polis özel harekât ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışma, 17 saat sürmüş, operasyonda, 3 terör örgütü üyesi öldürülmüş, 1 kişi ise sağ ele geçirilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gürcistan  Resmen  Açıkladı  Tek  Kollu  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER