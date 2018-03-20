GÜRCİSTAN, TÜRKİYE'DEN PATATES ALIMINI DURDURDU
Gürcistan hükümeti, Türkiye'den patates alımının geçici süreyle durdurulmasına karar verdi.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili imzalı, 15 Mart tarihli, 598 sayılı yayımlanan kararname ile Türkiye'den 1 Haziran gününe kadar patates alımı durduruldu. Gürcü yetkililer, kararı Türk makamlarına bildirdi.
TIR'LAR GERİ GÖNDERİLDİ
Gürcistan Hükümeti'nce alınan karar sonrası Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nı geçerek, Gürcistan'a gitmek üzere ülkenin Gönye Gümrüğü'nde bekletilen patates yüklü yaklaşık 30 TIR'ın sürücüsü, geri gönderilmeye başlandı. Hopa Limanı gümrük sahasında patates yüklü yaklaşık 15 TIR sürücüsünün ise bekleyişi sürüyor.
"KOMŞULUK İLİŞKİSİ AÇISINDAN OLUMLU DEĞİL"
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) Başkanı Osman Akyürek, kararın kendilerine yeni iletildiğini belirterek, konuyu Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu ile ilgili bakanlıklar nezdinde takip ettiklerini söyledi. Akyürek, "Alınan kararın komşuluk ilişkileri açısından olumlu değerlendirilmesi mümkün değil. Kararın en kısa sürede kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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