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Gürcü mafya hesaplaşmasında yeni gelişme! 6 şüpheli adliyede

GÜRCÜ MAFYA HESAPLAŞMASINDA YENİ GELİŞME! 6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Antalya Kemer'de oğlunun yanında başından vurularak öldürülen Gürcü mafya liderine yapılan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Gürcü Mafya Hesaplaşmasında Yeni Gelişme! 6 Şüpheli Adliyede(8/10)4

Antalya'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu belirtilen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin (60) ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin (27) de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KAR MASKELİ SALDIRGANLAR KURŞUN YAĞDIRMIŞTI

Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 8 Nisan akşamı Gaioz Giorkhelidze ile Giga Petriashvili, 2888 Sokak'taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Şüpheliler, Gaioz Giorkhelidze ile Giga Petriashvili'ye tabancayla 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze yaşamını yitirirken, Giga Petriashvili ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı saldırıda bacağından yaralanan Giga Petriashvili ile Rus, Gürcü ve Ermeni uyruklu olduğu belirlenen şüpheliler R.A.(54), D.G. (55), D.K. (32), A.M. (32) ve A.J.'yi (41) gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

MAFYA HESAPLAŞMASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Gaioz Giorkhelidze'nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya'da 'Giya Kutaisskiy' lakabıyla bilindiği, olayın ise bir mafya hesaplaşması olduğu öne sürüldü. Aynı saldırıda yaralanan Giga Petriashvili'nin, Gaioz Giorkhelidze'nin oğlu olduğu iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı, ikili arasında kan bağı bulunmadığı ortaya çıktı.

İKİZ PLAKA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan olayda kullanılan aracın üzerindeki plakanın ikiz plaka olduğu ve Kiriş Mahallesi'nde yapılan aramalarda yol kenarında bulunduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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