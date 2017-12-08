GÜRCÜ MİLLETVEKİLLERİ KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAK TANINMASI İÇİN BAŞBAKANLARINA MEKTUP YAZDI
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Gürcistan'da milletvekilleri açık mektupla Başbakan'dan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını talep etti.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini Gürcistan'ın konumu, ülkenin çıkarları ve tehlikeleri göz önüne alınarak ele alacağız" dedi.
PARLAMENTO MEKTUP GÖNDERDİ
Gürcistan Parlamento çoğunluğu üyesi Shota Shalelashvili, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili'ye açık bir mektup yazdı. Kvirikaşvili'ye gönderilen mektubun konusu Kudüs'tü. Mektupta, "ABD başkanının İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü ilan etme kararını desteklemesi gerektiğini belirtti"
"TEHLİKELERİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK ELE ALACAĞIZ"
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili hükümet toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi çok hassas bir konudur ve bu konuyu Gürcistan'ın konumu, ülkenin çıkarları ve tehlikeleri göz önüne alınarak ele alacağız" dedi.
"AÇIK MEKTUP KABUL EDİLEMEZ"
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili hükümet toplantısı sonrasında yaptığı açiklamada, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi meselesine değindi. Kvirikaşvili, "Çoğunluk tarafından açık bir dilekçe vardı. Bu tür açık mektupları ve ifadeleri çoğunluk içinde başbakana yazmanın benim için kabul edilemez bir şekil olduğunu söylemek isterim. Bunun üzerinde müzakere yürütülmesi gereken bir mevzu, devlet kendi konumu kaydetmeli. Bu meseleyi Gürcistan, ülke menfaatleri ve tehlikelerini dikkate alarak karar verecek. Her bir milletvekiline saygım var, lakin çoğunluğun üyesi tarafından, bu tür hassas mesele için açık mektup benim için kabul edilmezdir" ifadelerini kullandı.
ÇEKYA'DA TANIMIŞTI
Hatırlanacağı gibi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Çekya da ABD'nin kararına uyarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
- İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
- 12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
- Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
- Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kudüs Neden Önemli Ve Tartışmalı Bir Şehir?
- Abd Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanımasına Türkiye'den Peş Peşe Tepki Yağdı
- Mahmut Abbas'tan Trump'ın Kudüs Kararına Tepki: Kudüs, Filistin'in Başkentidir!
- Mcdonald's Görevlisinin Başörtüsünü Çıkartmasını İstediği Öğrenci: Özür Yeterli Değil
- Trump'ın Kudüs Kararına Türkiye'den İlk Tepki: Kınıyoruz!
Bu Haberle İlgili Yorumlar