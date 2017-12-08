Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini Gürcistan'ın konumu, ülkenin çıkarları ve tehlikeleri göz önüne alınarak ele alacağız" dedi.

PARLAMENTO MEKTUP GÖNDERDİ

Gürcistan Parlamento çoğunluğu üyesi Shota Shalelashvili, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili'ye açık bir mektup yazdı. Kvirikaşvili'ye gönderilen mektubun konusu Kudüs'tü. Mektupta, "ABD başkanının İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü ilan etme kararını desteklemesi gerektiğini belirtti"

"TEHLİKELERİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK ELE ALACAĞIZ"

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili hükümet toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi çok hassas bir konudur ve bu konuyu Gürcistan'ın konumu, ülkenin çıkarları ve tehlikeleri göz önüne alınarak ele alacağız" dedi.

"AÇIK MEKTUP KABUL EDİLEMEZ"

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili hükümet toplantısı sonrasında yaptığı açiklamada, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi meselesine değindi. Kvirikaşvili, "Çoğunluk tarafından açık bir dilekçe vardı. Bu tür açık mektupları ve ifadeleri çoğunluk içinde başbakana yazmanın benim için kabul edilemez bir şekil olduğunu söylemek isterim. Bunun üzerinde müzakere yürütülmesi gereken bir mevzu, devlet kendi konumu kaydetmeli. Bu meseleyi Gürcistan, ülke menfaatleri ve tehlikelerini dikkate alarak karar verecek. Her bir milletvekiline saygım var, lakin çoğunluğun üyesi tarafından, bu tür hassas mesele için açık mektup benim için kabul edilmezdir" ifadelerini kullandı.

ÇEKYA'DA TANIMIŞTI

Hatırlanacağı gibi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Çekya da ABD'nin kararına uyarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

Kaynak: haberinburada