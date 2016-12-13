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GÜRPINAR'DA 3.1 İLE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ


GÜRPINAR'DA 3.1 İLE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Tarih : 13 Aralık 2016, 09:25
Puan Ver : Gürpınar'da 3.1 İle 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi(8/10)7


Van merkez Tuşba, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde 6 saat içerisinde 1.5 ile 4.3 büyüklüğünde 7 ayrı deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 23:51'de 1.5 büyüklüğündeki ilk deprem Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesinde meydana geldi. Saat 01:22'de merkez üssü Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesi'de 3.1 ve saat 01:42'de ise 4:3 şiddetinde peş peşe 2 ayrı deprem meydana geldi. Saat 02:10'da merkez üssü Gürpınar ilçesine bağlı Cevizalan Mahallesinde ise 2.2 büyüklüğünde dördüncü deprem meydana geldi. Saat 04:31'de Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesinde 3.5 ile saat 04.59'da 3.2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi. Son deprem ise 06:29'da 1.9 büyüklüğünde Gevaş ilçesine bağlı Yoldöndü Mahallesinde meydana geldi. 6 saat içerisinde 7 ayrı depremin meydana geldiği kentte kısa süreli paniğe neden oldu.



 



kaynak:habertürk








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