Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
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GÜRSEL TEKİN: KILIÇDAROĞLU NOBEL'E ADAY GÖSTERİLDİ


Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Tarih : 29 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi(8/10)4

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Cem TV'de katıldığı bir programda ilginç bir duyuru yaptı.

"KILIÇDAROĞLU'NU NOBEL'E ADAY GÖSTERDİLER"

Tekin, bazı STK'ların, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Adalet Yürüyüşü ile demokrasi, hukuka ve barışa sahip çıktığı için Nobel'e aday gösterdiğini söyledi.

ENİS BERBEROĞLU İÇİN YÜRÜMÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, devletin gizli belgelerini temin ve ifşa etmekten 25 yıl hapis cezası alan ChP'li Enis Berberooğlu için 15 Haziran'da Ankara Güven Park'tan yürüyüş başlatmış ve 25 günlük yürüyüşünü İstanbul Maltepe'de tamamlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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