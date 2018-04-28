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Guti Hernandez, Real Madrid'den teklif bekliyor

GUTİ HERNANDEZ, REAL MADRİD'DEN TEKLİF BEKLİYOR

Real Madrid'in U19 takımını çalıştıran Guti Hernandez, gelecek sezon Castilla'yı çalıştırmaması durumunda görevini bırakacağını söyledi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 01:00
Puan Ver : Guti Hernandez, Real Madrid'den Teklif Bekliyor(8/10)4

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, teknik direktörlük kariyeri hakkında önemli bir açıklama yaptı.

"CASTILLA'NIN BAŞINA GEÇMELİYİM"

Real Madrid'den yeni bir teklif bekleyen Guti, "Artık Real Madrid U19 takımında devam etmeyeceğim. Kariyerimde ilerlemem gerekiyor. Real Madrid'de devam edeceksem, Castilla'nın başına geçmeliyim" ifadelerini kullandı.

"TEKLİF VAR"

İspanya dışından teklif aldığını da açıklayan Guti, "Şu anda iyi bir teklif bekliyorum. İspanya dışından bir teklif var. Bazen yolların ayrılması gerekir" şeklinde konuştu.

"RÜYA GİBİ..."

Real Madrid'i bir gün çalıştırmak istediğini vurgulayan Guti, "Real Madrid'i çalıştırmak benim için rüya gibi. Teknik adam olarak kendimi geliştirmeliyim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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