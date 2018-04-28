GUTİ HERNANDEZ, REAL MADRİD'DEN TEKLİF BEKLİYOR
Real Madrid'in U19 takımını çalıştıran Guti Hernandez, gelecek sezon Castilla'yı çalıştırmaması durumunda görevini bırakacağını söyledi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, teknik direktörlük kariyeri hakkında önemli bir açıklama yaptı.
"CASTILLA'NIN BAŞINA GEÇMELİYİM"
Real Madrid'den yeni bir teklif bekleyen Guti, "Artık Real Madrid U19 takımında devam etmeyeceğim. Kariyerimde ilerlemem gerekiyor. Real Madrid'de devam edeceksem, Castilla'nın başına geçmeliyim" ifadelerini kullandı.
"TEKLİF VAR"
İspanya dışından teklif aldığını da açıklayan Guti, "Şu anda iyi bir teklif bekliyorum. İspanya dışından bir teklif var. Bazen yolların ayrılması gerekir" şeklinde konuştu.
"RÜYA GİBİ..."
Real Madrid'i bir gün çalıştırmak istediğini vurgulayan Guti, "Real Madrid'i çalıştırmak benim için rüya gibi. Teknik adam olarak kendimi geliştirmeliyim" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dünyayı Sarsan Krizde Obama'ya Sitem Etti: Çözmek Bana Kalmamalıydı
- Annesi İle Kavga Eden Küçük Çocuk Kredi Kartını Çalıp Lüks Tatile Uçtu
- Eşinin Kesik Kafası İle Sokakta Yürüyen Adam Güvenlik Kameralarına Yakalandı
- Çin, Devasa Çiftliklerde Yılda 6 Milyar Hamam Böceği Üretiyor
- Pitbull Metroda Yaşlı Kadına Saldırdı, Öfkeli Hayvanı Sahibi Bile Sakinleştiremedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar