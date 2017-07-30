GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞORTLA PARKA GELEN KADINA BU KIYAFETLE BURADA GEZEMEZSİN DEDİ
İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlisi kamuya zarar verdiği gerekçesiyle genç kadına, "Bu kıyafetle burada gezemezsin" demesi üzerine parka polis çağırdı.
Olayın şoku ile şaşkına dönen kadın, bu isteği yerine getirmediği gibi güvenlik görelisinden de şikayetçi oldu. Gerginlik sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
"POLİS ARABASININ ÜSTÜNE ÇIKAR SOYUNURUM"
Polisler ortamı yatıştırmaya çalışırken genç kadına, 'kusura bakma' denince daha sinirlenen kadın, " ne kusuru, bakıcam kusura. Yemin ederim polis arabasının üstüne çıkarak soyunurum beni deli etmesinler" dedi.
TUVALATE GİTMEK İSTEYEN GENÇ KIZA İZİN VERMEMİŞ
Görüntülerde, tuvalate gitmek isteyen genç bir kızın ise giydiği kıyafet yüzünden gezinmesine izin verilmediği duyuluyor.
Kaynak: haberinburada
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