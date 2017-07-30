İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlisi kamuya zarar verdiği gerekçesiyle genç kadına, "Bu kıyafetle burada gezemezsin" demesi üzerine parka polis çağırdı.

Olayın şoku ile şaşkına dönen kadın, bu isteği yerine getirmediği gibi güvenlik görelisinden de şikayetçi oldu. Gerginlik sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

"POLİS ARABASININ ÜSTÜNE ÇIKAR SOYUNURUM"

Polisler ortamı yatıştırmaya çalışırken genç kadına, 'kusura bakma' denince daha sinirlenen kadın, " ne kusuru, bakıcam kusura. Yemin ederim polis arabasının üstüne çıkarak soyunurum beni deli etmesinler" dedi.

TUVALATE GİTMEK İSTEYEN GENÇ KIZA İZİN VERMEMİŞ

Görüntülerde, tuvalate gitmek isteyen genç bir kızın ise giydiği kıyafet yüzünden gezinmesine izin verilmediği duyuluyor.

Kaynak: haberinburada