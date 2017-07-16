Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara 5 günlük tatilin ardından ilçeden ayrıldı. Hara, basın mensuplarının Twitter paylaşımları sorusuna ise gülmekle yetindi

"HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK GÜZEL TATİL YAPTIK"

Bodrum'da 5 gündür tatil yapan Adriana Lima ve Metin Hara dün ilçeden ayrıldı. Bodrum - Milas havalimanına gelen çift gazetecilerin tatiliniz nasıl geçti sorusuna "Her şey yolunda, güzel bir tatil yaptık" cevabını verdi.

METİN HARA'YI GÜLDÜREN SORU

Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen paylaşımlarının sorulması üzerine Metin Hara sadece gülmekle yetindi. Dereköy'de kaldıkları çiftlikten ayrılan ikili ilk olarak çiftlik evi çalışanlarıyla vedalaştı.

BİRBİRLERİNE SARILARAK BEKLEDİLER

Gümüşlükten ayrılan Lima ve Hara, Bodrum Havalimanına gelerek Türk Hava Yolları CIP girişinde işlemlerini tamamladı. İşlemleri yapılırken birbirlerine sarılarak bekleyen Lima ve Hara kendilerini havalimanına bırakan dostlarıyla vedalaşarak bekleme salonuna geçti.

DETAYLI ARAMA

Brezilyalı modelin güvenlik noktasından üst araması yapıldığı sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İkili havalimanında böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada