Fenerbahçe Yönetimi, Kocaman'ın İsteği İçin Ada'ya Çıkarma Yapacak
Şenol Güneş'ten Talisca'ya Tatlı Sert Karşılama: Neredesin Evladım Sen
Valbuena Ve Dirar Krizi Patlak Verdi! Eller Kollar Bağlandı
Güvenlik Görevlisi, Üst Araması Sırasında Adriana Lima'nın Beline Dolandı
Pilottan Kuleye: Martıya Çarpmış Olabiliriz
Beşiktaş, Atletico Madrid Forması Giyen Vietto İçin Girişimlere Başladı
Beşiktaş'ta Tolga Piyangosu! Ligin Yeni Ekibi İstiyor
Igor Tudor, Giannelli İmbula'yı İstediğini Yönetime Bildirdi
Erdoğan'ın Sesiyle Karşılaşan Minikler Tayyip Amca Diye Bağırdı
Türk Öğrenciler Üretti! Kilometrede 1 Kuruş Yakıyor
Yıllar Sonra Kabul Ettiği Kızının Annesi Ortaya Çıktı
Çocukları Taşıyan Otobüs Giresun'da Devrildi: 38 Yaralı
Tarkan, Yeni Albümünde 32 Milyon Lira Kazandı
Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda Giriş-Çıkışlar Durdu
Darbe Girişiminden Sonra Ekonomide Neler Yaşandı?
Fetö Çiftliği Havadan Görüntülendi
Meteroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Demokrasi Nöbetine 10 Aylık Kübranur Bebekte Ailesiyle Katıldı
Tarih Yazılan Gecenin Sonunda Erdoğanlar Konutlarına Yürüyerek Geçti
Survivor Adem, Karaköy'e Hayran Kaldı

Güvenlik Görevlisi, Üst Araması Sırasında Adriana Lima'nın Beline Dolandı

GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ÜST ARAMASI SIRASINDA ADRİANA LİMA'NIN BELİNE DOLANDI

Tatillerini noktalayan Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, dün Bodrum'dan ayrıldı. Brezilyalı modelin güvenlik noktasından üst araması yapıldığı sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 12:50
Puan Ver : Güvenlik Görevlisi, Üst Araması Sırasında Adriana Lima'nın Beline Dolandı(7/10)3

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara 5 günlük tatilin ardından ilçeden ayrıldı. Hara, basın mensuplarının Twitter paylaşımları sorusuna ise gülmekle yetindi

"HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK GÜZEL TATİL YAPTIK"

Bodrum'da 5 gündür tatil yapan Adriana Lima ve Metin Hara dün ilçeden ayrıldı. Bodrum - Milas havalimanına gelen çift gazetecilerin tatiliniz nasıl geçti sorusuna "Her şey yolunda, güzel bir tatil yaptık" cevabını verdi.

METİN HARA'YI GÜLDÜREN SORU

Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen paylaşımlarının sorulması üzerine Metin Hara sadece gülmekle yetindi. Dereköy'de kaldıkları çiftlikten ayrılan ikili ilk olarak çiftlik evi çalışanlarıyla vedalaştı.

BİRBİRLERİNE SARILARAK BEKLEDİLER

Gümüşlükten ayrılan Lima ve Hara, Bodrum Havalimanına gelerek Türk Hava Yolları CIP girişinde işlemlerini tamamladı. İşlemleri yapılırken birbirlerine sarılarak bekleyen Lima ve Hara kendilerini havalimanına bırakan dostlarıyla vedalaşarak bekleme salonuna geçti.

DETAYLI ARAMA

Brezilyalı modelin güvenlik noktasından üst araması yapıldığı sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İkili havalimanında böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Güvenlik  Görevlisi  Üst  Araması  Sırasında  Adriana  Lima  Nın  Beline  Dolandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER