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Güvenlik güçleri Karadeniz'de terör örgütüne göz açtırmıyor

GÜVENLİK GÜÇLERİ KARADENİZ'DE TERÖR ÖRGÜTÜNE GÖZ AÇTIRMIYOR

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Maçka, Düzköy ve Tonya ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu" başlattı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 23:40
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Trabzon'da, 3 ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İHA'LAR OPERASYONA DESTEK VERİYOR

Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanısıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlara zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları (İHA) eşlik ediyor.

TERÖRİSTLER DİDİK DİDİK ARANIYOR

3 ilçe kırsalında yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yataklarının didik didik arandığı operasyonlarda terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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