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Güvenlik Güçlerine 35 Bin Personel Alınacak!
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güvenlik güçlerine 35 bin personel alınacak!

GÜVENLİK GÜÇLERİNE 35 BİN PERSONEL ALINACAK!

İçişleri Bakanı Soylu, Eylül ayında 10 bin polis ve 25 bin Jandarma asayiş personeli alacaklarını duyurdu.

Tarih : 18 Nisan 2018, 15:00
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genel güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadelede yaptıkları çalışmaları anlatarak, " Eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik" dedi.



"3,5 MİLYON SURİYELİ 1 MİLYON DİĞER ÜLKELERDEN GELEN İNSANLAR VAR"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Tekirdağ'da 'Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele' konulu toplantıya katıldı. Bölgedeki valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, muhtarların da yer aldığı toplantıda, Bakan Soylu, öncelikle kaçak göçmen konusuna değindi. Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli, 1 milyon kadar da diğer bölge ülkelerinden gelen insanların bulunduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:



"ÜLKEYE KAÇAK GİRİŞLERİ ENGELLEDİK"



"Kara sınırlarımızın yüzde 44'ünü oluşturan iki ülkede devlet otoritesi yok. Bıçak kemiğe dayandı ve sınır güvenliğimizi sürdürmek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmak durumunda kaldık ve hala da orada personelimiz var. Son günlerde Ağrı, Iğdır ve İran sınırından göçmenler gelmeye başladı. Bu yıl rakamlar 27 bin civarında. 27 bin kişi sınırlarımızdan kaçak bir şekilde ülkemize girmeye çalıştı. 27 bin de yakaladığımız rakamlar. Şu ana kadar 6 bin 500 kişiyi her an bir hamle ile hızlı hareket ederek geri göndereceğiz. Hükümet olarak Ağrı ve Iğdır'da bir duvar yapma kararı aldık. Yaklaşık 2,5 milyon Afganlı İran sınırında beklemekte. Iğdır'daki sınır duvarımızın yüzde 95'ini bitirme noktasındayız. Iğdır'da düzensiz göç oranı yüzde 90 oranında azaldı. Şimdi yine Iğdır'da bir geçici geri gönderme merkezi kuruyoruz. Toplam olarak 10 gün içerisinde 6 bin 500 kişiyi Afganistan'a geri göndermiş olacağız. Türkiye'nin kara sınırları toplamı yaklaşık 2 bin 950 kilometre, kıyı şeridi uzunluğu ise 8 bin 333 kilometre. Aldığımız önlemler ile buralardan göçü bıçak gibi kestik."



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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