GÜVENLİK KAMERALARI O ANLARI YAKALADI! KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ, MÜRETTEBATIN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin Savannah Havalimanı'ndan kalkan kargo uçağı kısa bir süre sonra düşerken, 9 mürettebatın öldüğü kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
ABD'nin Georgia eyaletinde Hercules C-130 kargo uçağı yere çakıldı. Uçaktaki 9 mürettebatın tamamı ölürken korkunç anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ
Savannah Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakılırken bu trajediye neyin sebep olduğunu söylemek için çok erken olduğu açıklaması yapıldı.
MUCİZEVİ ŞEKİLDE BAŞKA BİR YERE ÇARPMADI
Porto Rikolu mürettebat olay yerinde hayatını kaybetti. Şerif sözcüsü Gena Bilbo, "Mucizevi bir şekilde herhangi bir arabaya ya da eve çarpmadı. Burası çok yoğun bir yol." açıklaması yaptı.
Kaynak: haberinburada
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